Jandaia sedia capacitação de bombeiros para atendimento de desastres

Foi realizado nos últimos dias 21 e 22, em Jandaia do Sul, norte do Paraná, uma instrução de Deslizamento para a Força-tarefa do 2° CRBM do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná. A capacitação contou com instruções teóricas e práticas e com a participação de 30 bombeiros que vieram das cidades de Jacarezinho, Cornélio Procópio, Londrina, Arapongas, Apucarana, Ivaiporã, Mandaguari, Maringá, Cianorte e Paranavaí.

A parte teórica ficou a cargo do médico ortopedista Doutor Guilherme Carvalho, que falou sobre Síndrome de Esmagamento em Vítimas de Soterramento. Já as partes práticas foram feitas no Parque de Exposições do município com simulados de vítimas soterradas, sejam em valas ou em tragédias, como as de Brumadinho e Mariana (MG), Petrópolis (RJ), e tantas outras envolvendo deslizamentos de terra.

A Força-tarefa é uma equipe preparada para atender desastres no estado do Paraná, outros estados da federação e até em missões fora do Brasil.

Esses militares seguem em treinamento até o dia 1º de dezembro em outras cidades do estado, abrangendo outras situações de desastres como buscas e resgates em estruturas colapsadas, salvamento em águas rápidas, manejo e corte de árvores, geoprocessamento, entre outras situações.

As instruções em Jandaia foram ministradas pelo 1º Sargento Carmo do Corpo de Bombeiros de Apucarana e pelo Cb Anderson, Comandante do Posto de Brigada Comuntária de Jandaia do Sul.

Para que a instrução pudesse acontecer, teve alguns apoiadores: 11°Grupamento de Bombeiros de Apucarana, Posto de Brigada Comunitária de Jandaia do Sul, Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, Departamento de Educação ,Sanepar e a Empresa Missiato.

