Jandaia realiza 2ª edição do Festival da Cachaça neste fim de semana

Mais de 40 empresas produtoras de cachaça

Começa nesta sexta-feira (19) e segue até domingo (21) a segunda edição do festival da Cachaça de Jandaia do Sul, no norte do Paraná. O evento realizado na Sociedade Rural do município terá programação gratuita com exposição de cachaças premiadas, estandes com degustação e shows.



Segundo Fabiano Tarosso, um dos organizadores do evento, neste ano serão mais de 40 estandes de empresas de todo o Brasil produtoras de cachaças premiadas com degustação dos produtos. Entre os expositores estão as três destilarias de Jandaia do Sul. Além disso o evento contará com a presença de duas confrarias do nordeste. "Teremos destilaria em miniatura, confrarias e diversos produtos para destilação", assinala Tarosso.

A abertura do evento será nesta sexta-feira (19) às 17h com exposição de cachaças. Às 22h será o show da Banda Herança. No sábado (20), a programação começa às 12h e segue até às 22h com exposição de cachaças. A partir das 15h show com Robson e Diego e às 21 horas várias atrações no espaço vip. Os dois dias terão entrada franca para o festival e o show, com doação de 1kg de alimento para instituição de caridade. No domingo (21) a entrada para o festival será gratuita, no entanto, a atração será paga.

