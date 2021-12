Da Redação

Jandaia promove vacinação itinerante para 2ª dose e reforço

Os profissionais de Saúde de Jandaia do Sul começam nesta quinta-feira (16), a visitar alguns bairros da cidade para a regularização da vacinação da Covid-19 para quem não tomou a segunda dose ou a dose de reforço.

Com o objetivo de completar o esquema vacinal contra o coronavírus dos moradores da cidade, os profissionais estarão aplicando o imunizante na residência.

Nesta quinta, serão atendidos os bairros Lino Marchette, Residencial Flor do Vale, Jardim das Flores 1 e 2, Jardim Araucária, Vila Paião, Vila Batista, Residencial Esteves, Parte da Vila Alta, Jardim Palmeiras 1 e 2, Jardim América e Jardim Imperial.

As demais vacinas da COVID-19 continuam no Drive Thru do ginásio de esportes, conforme cronograma da prefeitura.