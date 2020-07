PRF apreende quase 300 quilos de maconha, em Jandaia do Sul

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu em flagrante na noite de quinta-feira (11), em Jandaia do Sul um jovem de 26 anos por tráfico de drogas. O Toyota/Corolla conduzido por ele havia sido furtado em Cambé e transportava 388 tabletes de maconha, totalizando 293,9 kg.

Conforme informações da PRF/PR, a abordagem ocorreu no km 240 da BR 369 entre Bom Sucesso e Jandaia do Sul. O motorista tentou fugir por uma estrada rural, mas foi alcançado e contido. Um passageiro conseguiu fugir, após se embrenhar no meio de uma vegetação.

O motorista disse que pegou o veículo com a droga em Engenheiro Beltrão e seria entregue em Apucarana, onde receberia determinada quantia em dinheiro. Sobre o passageiro que o acompanhava, ele disse que não o conhecia.

Motorista, veículo e droga foram conduzidos à Delegacia da Polícia Civil de Jandaia do Sul.