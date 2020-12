Prefeitura realiza entrega de alimentos da agricultura familiar para alunos - TNOnline

Continua após publicidade

A Prefeitura de Jandaia do Sul entregou nessa terça-feira (01), mais de 400 cestas básicas para famílias de alunos com produtos adquiridos da agricultura familiar. Segundo o prefeito José Benedito Pupio, a ação visa garantir condições básicas de alimentação das crianças, sendo priorizadas as que estão cadastradas no Bolsa Família. “Sabemos que esses alimentos fazem a diferença na mesa de muitas famílias”, finalizou.

Jucimara Tomazini diretora do Departamento de Educação, detalha que as cestas trazem produtos hortifrútis da agricultura familiar. “Nas cestas distribuídas estão alimentos como geleias, pães e bolachas caseiras, repolho, tomate, cenoura, batata doce, uva e milho verde, alimentos frescos e de qualidade, nossos agradecimentos às equipes de funcionários das escolas, CMEI’s e cozinha central pela organização da distribuição bem como os cuidados recomendados pela OMS,” finalizou Jucimara.

