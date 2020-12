Prefeito Ditão realiza reunião para decidir ações de combate a Covid - TNOnline

Continua após publicidade

Diante do aumento expressivo de casos de coronavírus em Jandaia do Sul, Prefeito Ditão se reuniu nesta segunda-feira (30), com integrantes do Comitê de Operações de Emergências (COE), Associação comercial, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária e Departamento de Saúde, e recomenda ações de combate à doença na cidade.

O prefeito Benedito José Pupio (DITÃO) fala que as pessoas naturalmente vão se cansando das restrições que preservam vidas. “Temos que ter paciência, estamos com um aumento significativo de casos em nosso Estado, estamos vendo diariamente na mídia, acredito que não vamos ficar imunes a uma segunda onda”. Enfatiza Ditão.

Os dias que antecedem o Natal e Ano Novo em dezembro podem criar uma segunda onda de infecções de covid-19 em Jandaia do Sul, vendo essa possibilidade o município deve tomar medidas de segurança conforme os casos de coronavírus forem aumentando em nossa cidade. Por isso, a recomendação do Departamento Municipal de Saúde é, tomar todas as medidas necessárias nesse final de ano, não deixe para fazer suas compras na última hora, evite viagens, o momento não é para isso. O risco de uma nova onda vai depender dos cuidados das pessoas, do respeito aos protocolos sanitários, se as pessoas não respeitarem, poderá acontecer uma segunda onda de contaminação.