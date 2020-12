Mulher agride ex-namorado com barra de ferro; polícia foi chamada - TNOnline

Continua após publicidade

Na manhã desta quinta-feira (3), a Polícia Militar (PM) atendeu um caso de lesão corporal na Rua das Acácias, Jd das Flores, em Jandaia do Sul.

Segundo as informações, o solicitante relatou a PM que havia ido até uma casa onde sua ex-namorada estaria, a mulher na posse de uma barra de ferro desferiu um golpe no rosto da vítima. O solicitante ainda alega que foi ameaçado pelo dono da residência com um facão.

De acordo com a PM, a vítima apresentava sinais de embriaguez como fala alterada, sendo assim, difícil de compreender a situação. As autoridades tentaram contato com os suspeitos, porém ninguém estava na casa. O solicitante recusou atendimento médico e se negou a ficar no local para aguardar a chegada de uma ambulância.

O homem recebeu orientações.