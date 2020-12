Ladrões apontam arma para motorista e carro é roubado - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Uma família que estava em um carro na noite de sábado (5) passou um grande susto ao ter o veículo roubado. Um ladrão chegou a apontar a arma para a motorista durante o crime, que aconteceu por volta das 20h40 em Jandaia do Sul. A Polícia Militar (PM) foi chamada.

Uma das vítimas contou que estava trafegando pela Rua Timóteo Pagliarini nas proximidades do Hospital Regional, que ao reduzir a marcha foi cercada por um ladrão armado com uma pistola que apontou a arma para ela.

O assaltante também apontou a arma para o marido e o filho da vítima, uma criança, que também estavam no carro. Eles foram obrigados a sair do UNO que foi roubado. No veículo estavam uma carteira e um celular.

A PM realizou buscas em toda região, porém, o carro nem os ladrões foram encontrados até o momento.