Jandaia registra mais um caso e tem 117 recuperados da Covid-19 - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

De acordo com o boletim divulgado neste sábado (08) pela prefeitura de Jandaia do Sul, mais um paciente foi confirmado com a Covid-19 na cidade, um homem de 31 anos, totalizando 232 casos confirmados da doença. Destes, 117 pacientes já estão recuperados.

Ainda de acordo com o boletim, outros 117 pacientes aguardam resultados e 4 óbitos foram registados até o momento.