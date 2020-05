Jandaia do Sul prepara construção de 256 apartamentos do Minha Casa

Jandaia do Sul prepara o lançamento de um residencial com 256 apartamentos pelo programa Minha Casa, Minha Vida. O projeto, já liberado pela Caixa Econômica Federal, será construído em terreno do município na região do Conjunto Guadalajara.

A viabilização do início das obras, prevista para o segundo semestre, foi discutida em encontro na última terça-feira na prefeitura de Jandaia do Sul com participação do prefeito Benedito José Pupio, do superintendente regional da CEF Antônio Clever Iecher, do gerente local da instituição Jean Carlos Alves de Lima, além de representantes da Construtora Casarin e o presidente da Câmara, Milton Lopes.

Empresa Construtora Casarin venceu a licitação do terreno e irá construir 256 apartamentos de 56,77 m². A área de 22,7 mil metros quadrados, de propriedade do município, foi disponibilizada para receber projetos de habitação.



Segundo o gerente da CEF local, Jean Carlos Alves de Lima, a parceria entre a município e instituição financeira é fundamental para viabilizar projetos de habitação. “Para nós é muito importante poder somar com o município na busca de trazer uma melhor condição de moradia para aqueles que mais precisam, então nosso foco é melhorar a qualidade de vida das pessoas", diz.

O prefeito Ditão destacou que a reunião foi importante e produtiva para acertar alguns detalhes. “Nós estamos alinhando tudo para que possamos terminar o quanto antes, estamos trabalhando muito, sem descanso para terminar nossos projetos que estão em andamento”, comenta.

Segundo o prefeito, o projeto do residencial traz outras benfeitorias aos moradores. "São apartamentos com sacada e áreas sociais e de lazer para os moradores. Um projeto muito bom que terá parcelas que devem ficar entre R$ 550 e R$ 600", comenta. Segundo o prefeito, o teto de renda para se enquadrar no programa é de R$ 1,8 mil.

Também participaram da reunião de trabalho, servidores da secretaria de Assistência Social, que será responsável pelo cadastramento das famílias. Os interessados devem procurar o CRAS para realizar inscrições e para demais informações.