Jandaia do Sul instala 9 novos parques infantis - TNOnline

A Prefeitura de Jandaia do Sul iniciou nessa semana, a instalação de nove novos playgrouds em praças da cidade. Os parques infantis, confeccionados em madeira plástica revestida com acabamento de polipropileno e polietileno, serão instalados em praças do centro, bairros e distrito São José. O investimento da Prefeitura é de R$ 240 mil.

“Queremos que quando a pandemia passar, as famílias levem seus filhos para se divertir nos parquinhos e nos ajudem a preservá-los. São playgrounds coloridos, modernos e seguros, formados por rampas, escadas, cadeirinhas, tobogãs, escorregadores. Além de brincar, as crianças poderão estimular a criatividade inventando diversas situações, desenvolver habilidades motoras, a autoconfiança, autonomia ademais contribuir para a socialização delas”, ressaltou o prefeito Benedito José Pupio (Ditão).

Os primeiros parques foram instalados na Praça do café e no Jardim Araucária.