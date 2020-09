Jandaia do Sul entrega reforma em quadras esportivas - TNOnline

Continua após publicidade

A Prefeitura de Jandaia do Sul entregou na quarta-feira (05) um pacote de melhorias em quadras esportivas. Foram reformadas três unidades e finalizada a nova quadra da Escola César Lates. Os espaços beneficiam moradores Jardim das Flores, Jardim Esmeralda e Distrito São José.

Por conta da pandemia, não houve inaugurações, apenas uma visita técnica que contou com a presença do prefeito Benedito José Pupio, o Ditão, que esteve acompanhado de vereadores, do coordenador do Esporte, Geraldo Bezerra e o chefe do Departamento de obras Clóvis Biazoto.

O presidente da Câmara Milton Lopes elogiou o trabalho que a administração vem realizando. “É uma satisfação e alegria estar reinaugurando essas quadras, que vão proporcionar melhor qualidade de vida na prática de esportes para os frequentadores e aos moradores dos bairros e do Distrito de São José”, comentou o professor, destacando que o término das reformas era um sonho antigo dos moradores.

Segundo o prefeito Aparecido José Pupio, as três quadras esportivas dos bairros estavam há anos sem intervenções e ganham nova pintura, alambrados, entre outras melhorias, totalizando um investimento de cerca de R$ 150 mil. “É importante dizer que esses recursos são do caixa da prefeitura. É dinheiro que economizamos e estamos investindo agora em nossas estruturas municipais”, comenta o prefeito.

Segundo Ditão, esse período de pandemia vem sendo usado para aplicar melhorias nos prédios públicos. “Nosso compromisso com a população é em todas as áreas, sem distinção. Em um cenário difícil em que estamos passando com essa pandemia, o nosso município está bem. Nós investimos no esporte e lazer e também nas escolas e CMEIs, que estão sendo todas reformadas, sem falar em outros pontos, como o prédio da prefeitura, que estava há anos sem uma pintura, e a rodoviária”, afirma.

O coodernador de esportes Geraldo Bezerra enfatiza que Jandaia está pronta para receber grandes eventos esportivos, já sendo eleita sede dos jogos da juventude do Paraná em 2021.