Jandaia do Sul distribui cestas para alunos da rede municipal

Como a suspensão das aulas na rede municipal, a Prefeitura de Jandaia do Sul entregou 400 cestas básicas para famílias de alunos com produtos adquiridos da agricultura familiar. O Departamento de Educação e as escolas municipais estão monitorando a situação de várias famílias do município para identificar as que enfrentam maiores dificuldades.

Segundo o prefeito José Benedito Pupio, o Ditão, a ação visa garantir condições básicas de alimentação de parte das crianças, sendo priorizadas as que estão cadastradas no Bolsa Família. Ele destaca a iniciativa de todos os servidores e voluntários que estão trabalhando nessa ação. “Sabemos que esses alimentos fazem a diferença para as famílias de muitos estudantes. É um apoio que estamos dando para que nossos alunos possam passar por esse período da pandemia do coronavírus de forma mais tranquila”, disse Ditão.

Jucimara Tomazini, diretora do Departamento de Educação, detalha que as cestas trazem com produtos hortifrútis e da agricultura familiar. “Nas cestas distribuídas estão alimentos como geleias, pães e bolachas caseiras, repolho, tomate, cenoura, batata doce, uva e milho verde. Alimentos frescos e de qualidade. Nossos agradecimentos às equipes de funcionários das escolas, CMEI’s e cozinha central pela organização da distribuição bem como os cuidados recomendados pela OMS,” finalizou Jucimara.

O Departamento e Prefeitura informam ainda que continuarão com este trabalho enquanto for necessário o cuidado com estas famílias.