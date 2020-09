Jandaia do Sul contrata profissionais da saúde por PSS - TNOnline

Continua após publicidade

A Prefeitura de Jandaia do Sul abre no próximo dia 11 período de inscrições para Processo Seletivo Simplificado (PSS) que vai contratar profissionais para saúde. São doze cargos previstos no edital, com salários que variam de R$ 1.078,11 a R$ 13.809,12 sob os quais incidem percentual de insalubridade.

Os cargos são: médico (regime 40 horas), médico plantonista, enfermeiro, técnico de enfermagem, técnico em radiologia, psicólogo, auxiliar administrativo, motorista de ambulância, auxiliar de serviços gerais, farmacêutico, fonoaudiólogo e dentista.

Os profissionais serão selecionados através de provas de títulos e os contratos de trabalho serão de seis meses, prorrogáveis, se necessário, por até dois anos.

As inscrições deverão ser realizadas na Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, setor de protocolo, cita a Praça do Café, nº 22 mediante preenchimento de formulário próprio entre 11 a 13 de agosto. O setor funciona das 8 às 11 horas e das 13 às 17 horas.