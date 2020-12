Criança de cinco anos é atropelada e sofre ferimentos graves - TNOnline

Continua após publicidade

Uma criança de apenas cinco anos foi atropelada em Jandaia do Sul. A menina sofreu regimentos graves e precisou ser transferida para o Hospital da Providência em Apucarana. O acidente aconteceu no final da manhã de sábado (5) na Rua Luis Vignoli, no centro do município. A Polícia Militar (PM) foi chamada.

O pai da menina contou, que estacionou o carro dele no endereço, que a filha ficou alguns minutos dentro do carro, porém, quando saiu do veículo foi atropelada por uma caminhonete Hilux.

Conforme a PM, o condutor da Hilux de 29 anos parou e ficou no local. A caminhonete estava com danos no para-choque dianteiro do lado esquerdo, comprovando a participação no atropelamento. A menina foi socorrida pelo Samu, primeiro foi levada para o PAM de Jandaia do Sul, mas devido aos graves ferimentos na cabeça foi transferida para o Hospital da Providência onde segue internada.

Segundo a PM, foi constatado que o veículo estava pendências administrativas, sendo então apreendido e recolhido ao pátio da Companhia PM Jandaia e lavrada a devida notificação.