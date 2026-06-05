Jandaia do Sul vai receber um dos mais modernos radares meteorológicos do PR

Jandaia do Sul foi escolhida para receber um dos novos radares meteorológicos do programa Monitora Paraná, iniciativa do Governo do Estado que vai ampliar o monitoramento climático e fortalecer a prevenção de eventos extremos em toda a região.

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Na última terça-feira (2), o prefeito Ditão Pupio e a presidente da Câmara Municipal, Adriana Jaime, estiveram na sede da Defesa Civil do Paraná, em Curitiba, onde participaram de uma reunião com a diretora executiva do Simepar, Vanessa D’Avila, e com o coronel Ivan para discutir detalhes do projeto e outras ações importantes para o município.

O equipamento que será instalado em Jandaia do Sul é do tipo Banda S, considerado um dos mais modernos e eficientes do país. Com alcance de até 400 quilômetros, o radar será capaz de monitorar tempestades, chuvas intensas, granizo e outros fenômenos meteorológicos em tempo real, permitindo a emissão de alertas mais rápidos e precisos para a população.

O investimento faz parte do programa Monitora Paraná, e prevê a instalação de três radares meteorológicos em pontos estratégicos do estado. Jandaia do Sul foi escolhida devido à sua localização privilegiada, que permitirá ampliar a cobertura do monitoramento climático em grande parte do Norte do Paraná.

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A conquista representa mais segurança, tecnologia e prevenção para o município e toda a região, fortalecendo a capacidade de resposta diante de eventos climáticos severos.

Em breve, a Prefeitura de Jandaia do Sul divulgará oficialmente o local onde o radar será instalado.