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Jandaia do Sul vai receber um dos mais modernos radares meteorológicos do PR

O equipamento que será instalado na cidade é do tipo Banda S, considerado um dos mais modernos e eficientes do país

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.06.2026, 12:39:56 Editado em 05.06.2026, 12:39:51
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Jandaia do Sul vai receber um dos mais modernos radares meteorológicos do PR
Autor Prefeitura de Jandaia do Sul divulgará oficialmente o local onde o radar será instalado - Foto: Divulgação

Jandaia do Sul foi escolhida para receber um dos novos radares meteorológicos do programa Monitora Paraná, iniciativa do Governo do Estado que vai ampliar o monitoramento climático e fortalecer a prevenção de eventos extremos em toda a região.

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Na última terça-feira (2), o prefeito Ditão Pupio e a presidente da Câmara Municipal, Adriana Jaime, estiveram na sede da Defesa Civil do Paraná, em Curitiba, onde participaram de uma reunião com a diretora executiva do Simepar, Vanessa D’Avila, e com o coronel Ivan para discutir detalhes do projeto e outras ações importantes para o município.

O equipamento que será instalado em Jandaia do Sul é do tipo Banda S, considerado um dos mais modernos e eficientes do país. Com alcance de até 400 quilômetros, o radar será capaz de monitorar tempestades, chuvas intensas, granizo e outros fenômenos meteorológicos em tempo real, permitindo a emissão de alertas mais rápidos e precisos para a população.

O investimento faz parte do programa Monitora Paraná, e prevê a instalação de três radares meteorológicos em pontos estratégicos do estado. Jandaia do Sul foi escolhida devido à sua localização privilegiada, que permitirá ampliar a cobertura do monitoramento climático em grande parte do Norte do Paraná.

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A conquista representa mais segurança, tecnologia e prevenção para o município e toda a região, fortalecendo a capacidade de resposta diante de eventos climáticos severos.

Em breve, a Prefeitura de Jandaia do Sul divulgará oficialmente o local onde o radar será instalado.

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clima Defesa Civil jandaia do sul meteorologia Monitora Paraná Prevenção Climática Radar Meteorológico tecnologia de monitoramento
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