Jandaia do Sul vai multar proprietários que não limparem terrenos

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, no norte do Paraná, vai multar proprietários de terrenos que não providenciarem a limpeza de terrenos. A medida se faz necessária diante do aumento de casos de dengue no município e região.

O clima instável de chuva e de calor tem favorecido o crescimento rápido da vegetação em terrenos baldios, o que contribui com a proliferação de insetos, roedores e animais peçonhentos, como aranhas e escorpiões, além de servir como criadouro do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.

O setor de endemias alerta para que os proprietários realizem a limpeza contínua de seus terrenos, a limpeza dos terrenos baldios é de responsabilidade de seus proprietários assim como o descarte desses materiais é de responsabilidades dos donos ou responsáveis pelos imóveis.

Conforme o Departamento de tributação a lei municipal nº 2808, de 07/05/2015 regulamenta a realização de serviços de roçada e limpeza pela administração pública em imóveis urbanos, e da outras providências. As despesas destas roçadas e limpeza serão cobradas no IPTU dos proprietários que também serão multados.

