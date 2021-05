Jandaia do Sul terá Laboratório Tecnológico Digital

Continua após publicidade

A Prefeitura de Jandaia do Sul em parceria com o Rotary Club, implantará o espaço de inovação na escola César Lattes e visa abrir espaço para inovação dentro da rede municipal de educação.

O convênio de parceria entre o município e o Rotary Club foi assinado na quarta-feira (12) no gabinete do prefeito Lauro Junior. Participaram da solenidade, o presidente do Rotary Club, Eduardo Meurer, acompanhado dos seus companheiros rotarianos Rodrigo Batista e Luiza Helena Rosa da Silva, a diretora de Departamento de Educação, Meire Bueno e o vice-prefeito Fifa.

A instalação do laboratório terá um investimento estimado de R$ 150 mil, dos quais R$ 100 mil devem ser custeados pelo Rotary Club. Segundo o presidente do Rotary Club, Eduardo Meurer, o projeto do laboratório foi desenvolvido pensando nas demandas verificadas junto à comunidade em relação à capacitação e também como uma aposta no futuro. “Essa é uma maneira de incentivar a inovação em Jandaia do Sul. Muitas empresas nascem da tecnologia da informação e daqui, de Jandaia do Sul, desse projeto, pode nascer uma ou mais de uma empresa na área”, comenta ele, que agradeceu o apoio da comunidade aos eventos do Rotary que garantiram a arrecadação dos recursos destinados ao projeto.

Segundo o prefeito Lauro Junior, o laboratório vai atuar com apoio do campus local da Universidade Federal do Paraná (UFPR), na capacitação dos professores para atuação no laboratório. O prefeito destaca que o programa tem por objetivo preparar as novas gerações para o futuro. “Hoje temos, mais do que nunca, que despertar nos nossos alunos o desejo por situações novas, garantindo que eles cresçam e desenvolvam. Estamos justamente investindo na educação tendo como base a tecnologia”, comenta o prefeito destacando a parceria com o Rotary. “Esse é nosso jeito de administrar, ouvindo a comunidade e fazendo parcerias”, comenta.