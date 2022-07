Jandaia do Sul se torna referência nacional na produção de cachaça

Da Redação

A Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) aprovou projeto de lei que reconhece Jandaia do Sul como a Capital da Cachaça do Paraná. O projeto foi de autoria, inicialmente, do ex-deputado estadual Do Carmo (União Brasil), que teve o mandato cassado por conta também do processo de cassação do deputado Fernando Francischini (União Brasil). A proposta foi assumida pelo deputado Boca Aberta Junior (PRTB) e levada conjuntamente a plenário pelo deputado Soldado Adriano José (PV).

Para o prefeito Lauro Junior (União Brasil), “a aprovação deste projeto torna Jandaia do Sul referência não só no Paraná, como em nível nacional na produção de cachaça de qualidade. Isto nos dá a condição de buscar o desenvolvimento da economia do município através deste importante produto que é típico e tradicional dos brasileiros”, afirma.

Lauro Junior observa que Jandaia do Sul tem pelo menos três unidades de produção de cachaça que ultrapassaram as fronteiras do município, do Estado e até do País pela sua qualidade, como a caninha Jamel, a cachaça Companheira e a cachaça Estância Moretti. Conforme assinala, são bebidas que caíram no gosto dos brasileiros e têm recebido prêmios de qualidade em nível nacional.

O prefeito observa ainda que, no Festival da Cachaça de Jandaia do Sul, realizado no mês de maio, cerca de 40 expositores de todo o Paraná e do Brasil se fizeram presentes mostrando seus produtos, o que atesta que o município está integrado definitivamente no roteiro de produção das melhores cachaças do Brasil.

O evento, realizado no Parque de Exposições, reuniu cerca de 10 mil pessoas nos dois dias. O público teve a oportunidade de degustar bebidas com 19 rótulos produzidos em Jandaia do Sul e outros em exposição de diferentes produtores do Paraná e do Brasil.

