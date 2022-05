Jandaia do Sul retoma acolhimento a moradores de rua

Da Redação

imagem ilustrativa

Foi lançada nesta terça-feira (17) em Jandaia do Sul, a já tradicional campanha Acolhe Jandaia, da Prefeitura Municipal de Jandaia. O programa é realizado anualmente pelo Departamento de de Assistência Social, com o objetivo de acolher as pessoas em situação de rua da cidade, nesse período de frio intenso.

O local do acolhimento será na Associação dos Servidores Municipais de Jandaia do Sul (ASSEM), com refeição e banho quente. O abrigo receberá os moradores de rua das 17h30 até às 19h00. Após esse horário, o portão será fechado e será servido o jantar. Às 07h00 é servido o café da manhã, liberando-os para saída do local.

Conforme a prefeitura, a população pode ajudar. Quem conhecer algum morador de rua, pode entrar em contato com a equipe do Departamento de Assistência Social através do telefone (43) 9 9923-7293