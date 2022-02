Da Redação

Jandaia do Sul registra mais 59 casos de Covid-19

O Departamento de Saúde de Jandaia do Sul informou o registro de mais 59 casos de Covid-19 nesta quarta-feira (16). Não houveram novos óbitos.

Entre os novos diagnósticos, são 27 do sexo masculino e 32 do sexo feminino. Agora, a cidade soma 6.454 casos confirmados e 90 mortes para a doença. São 483 casos ativos. 69 moradores, com suspeita de covid, aguardam resultado do exame.