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TECNOLOGIA

Jandaia do Sul recebe R$ 1,1 milhão do Governo do Paraná para projetos de inovação

Recursos foram viabilizados pela Secretaria de Inovação e Inteligência Artificial e serão usados para equipar novos espaços colaborativos

Escrito por Da Redação
Publicado em 11.05.2026, 19:20:05 Editado em 11.05.2026, 19:49:23
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Jandaia do Sul recebe R$ 1,1 milhão do Governo do Paraná para projetos de inovação
Autor Foto: Divulgação

O município de Jandaia do Sul vai receber mais de R$ 1,1 milhão em investimentos do Governo do Paraná para fortalecer o setor de inovação e tecnologia na cidade. O repasse foi o tema central de uma reunião realizada na tarde desta segunda-feira (11), no gabinete da prefeitura. Os recursos, que somam R$ 1.128.011,45, foram viabilizados pela Secretaria de Estado da Inovação e Inteligência Artificial e serão destinados à aquisição de equipamentos e mobiliário para a estruturação de ambientes colaborativos voltados ao empreendedorismo local.

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O encontro para debater a aplicação da verba reuniu o prefeito Ditão Pupio, o vice-prefeito Inei Heckert, o diretor da Faculdade Federal no município, Simão Nicolau Stelmastchuk, além do administrador Valdriani Nunes e diretores de departamentos municipais. Segundo as autoridades, o montante liberado com o apoio do secretário estadual Alex Canziani será gerido em parceria com o projeto Inova Jandaia. A meta é criar espaços modernos e preparados para reter talentos, estimulando a criação de novos negócios e consolidando Jandaia do Sul como um polo regional do setor.

A iniciativa de fomento governamental busca integrar o poder público, as instituições de ensino, os empreendedores e a comunidade na construção de um ecossistema autossustentável. De acordo com a administração municipal, o investimento em ambientes de tecnologia não apenas impulsiona a atração de novas empresas para a cidade, mas também garante um crescimento econômico a longo prazo, gerando oportunidades de trabalho baseadas nas novas demandas do mercado.

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