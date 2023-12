Jandaia do Sul recebe nova ambulância para atendimento emergencial

Siga o TNOnline no Google News

O secretário de Estado da Saúde e deputado federal licenciado, Beto Preto, confirmou um novo veículo para reforçar o atendimento pré-hospitalar e de urgência no município de Jandaia do Sul. Com um valor aproximado de R$ 500 mil, a nova ambulância integrará o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)

O veículo é considerado uma unidade de suporte avançado e é equipado para permitir o trabalho simultâneo de um médico, um condutor socorrista e um enfermeiro, garantindo mais agilidade e segurança no atendimento e transporte de pacientes em estado crítico.

"Estamos realizando grandes investimentos para reforçar a capacidade emergencial dos municípios. Sempre falamos sobre a missão do governador Ratinho Junior em fortalecer a regionalização da saúde e poder munir os municípios de recursos é um dos passos para consolidar este cenário", afirmou o secretário de Saúde.

