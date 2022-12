Jandaia do Sul realiza o plantio de 365 mudas de árvores

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O plantio das mudas de árvores é através do Projeto Plantar, Cuidar e Preservar.

O Departamento de Fomento à Agropecuária e Meio Ambiente de Jandaia do Sul em parceria com as Escolas Municipais, Rotary Club e Fazenda Esperança realizaram na última sexta-feira (09) o plantio de 365 mudas de árvores do Projeto Plantar, Cuidar e Preservar.

continua após publicidade .

O objetivo do projeto é orientar os alunos das escolas municipais sobre a preservação do meio ambiente, dando responsabilidade a cada um deles ao longo dos próximos 03 anos da Educação Fundamental, em cuidar e acompanhar todo esse processo, demonstrando o papel e a importância deste cuidado.

Estiveram presentes no evento o prefeito Lauro Junior e a primeira-dama Stella Silva, o vice-prefeito Fifa, o diretor do Departamento de Fomento à Agropecuária e Meio Ambiente Geraldo Semensato, a diretora do Departamento de Educação e Esportes Meire Santos, o presidente da Fazenda Esperança Roberto Brasileiro com membros da diretoria, internos da Fazenda, representantes do Rotary Club e Interact, além dos alunos, professores e diretores das Escolas Municipais.

Siga o TNOnline no Google News