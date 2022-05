Jandaia do Sul realiza festival para promover cachaças

Da Redação

Com três destilarias instaladas, o município de Jandaia do Sul envasa 19 rótulos de cachaça, entre marcas famosas no mercado nacional e bebidas premiadas, destinadas a um público conhecedor e mais exigente. Tornar essa característica da cidade mais conhecida é um dos objetivos da primeira edição do Festival da Cachaça, que acontece nos dias 21 e 22 de maio, na Sociedade Rural da cidade. O evento pretende movimentar todo o Vale do Ivaí, com o objetivo de valorizar a bebida símbolo do Brasil e destacar o município no cenário nacional.

O festival é temático e contará com uma programação variada que envolve desde oficinas de drinques com chefs renomados, incluindo, claro, degustação de cachaças, e até um teste às cegas para eleger a melhor cachaça do evento. Também haverá espaços de confrarias, palestras e mais de 40 estandes com produtores que apresentarão cachaças de várias regiões do Brasil. A programação também traz shows. Na abertura do evento (21), a atração é o show da dupla Antony e Gabriel. A entrada para o Festival da Cachaça e para o primeiro show é 1 litro de leite, que será destinado ao Asilo São Vicente de Paulo.

De acordo com o prefeito de Jandaia do Sul, Lauro Júnior, o festival pode ser considerado um divisor de águas na história do município. “Considerando que nós temos três empresas na cidade produtoras de cachaça, que são referência nacional, esse festival vem para fortalecer e potencializar o nosso município como a terra da cachaça. O fato de estar atraindo aproximadamente 50 produtores e expositores de todo o país, para nós é uma satisfação, pois também vamos movimentar a economia da nossa cidade com a vinda desse público. Esse é o nosso primeiro evento, iniciando de uma maneira muito forte, então eu tenho certeza que Jandaia, com esse festival, será potencializada como referência da cachaça na região, no estado e porque não dizer, no Brasil”, disse o prefeito.

O festival é o primeiro passo de um projeto da administração municipal de fortalecimento da marca de Jandaia do Sul como município produtor de cachaça com vistas a exploração de roteiros turísticos relacionados à fabricação do produto.

Festival acontece de 21 a 22 de maio na Sociedade Rural

• A entrada para o Festival da Cachaça é 1 litro de leite, que será destinado ao Asilo São Vicente de Paulo

