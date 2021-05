Jandaia do Sul realiza ação solidária e arrecada alimentos

Continua após publicidade

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul em parceria com o Rotary Club realiza uma ação solidária para ajudar as famílias que estão com dificuldades nesta pandemia.

A partir de deste sábado (10) quem puder, basta doar1 kg de alimento não perecível na sua vez de receber a vacina contra a COVID-19.

Uma equipe do Rotary Club estará no Drive Thru montando no Ginásio de Esportes recebendo os alimentos para doação.

O repórter Cezar Neves conversou com o secretário de Estado da Saúde Beto Preto, com o presidente do Rotary Club, Eduardo Meurer e com o prefeito Lauro Junior, eles falam da ação 'Vacina Solidária' e a importância do envolvimento de toda sociedade em ajudar os mais necessitados. Veja: