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INFRAESTRUTURA

Jandaia do Sul quer trincheira para acabar com acidentes envolvendo trens

Prefeitura propõe a construção no trevo conhecido como "Panela de Pedra"; saiba mais

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.05.2026, 18:38:32 Editado em 07.05.2026, 18:38:24
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Jandaia do Sul quer trincheira para acabar com acidentes envolvendo trens
Autor Local na região conhecida como "Panela de Pedra" é palco frequente de acidentes - Foto: Divulgação

O prefeito de Jandaia do Sul, Ditão Pupio (MDB), apresentou na manhã desta quarta-feira (7), em Curitiba, um projeto de melhorias nas passagens de nível do município a representantes da concessionária Rumo Logística. O encontro teve como pauta principal a viabilização de uma trincheira no trevo conhecido como "Panela de Pedra", um dos pontos considerados mais críticos para o trânsito na cidade e palco de constantes acidentes.

-LEIA MAIS: Homem é preso em flagrante por violência doméstica em Jandaia do Sul

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A reunião contou com a participação da equipe da Rumo Logística, representada pelo engenheiro Ricardo Assumpção, além do assessor da Casa Civil, Miltinho Pupio.

Segundo Ditão, a proposta da administração municipal é construir uma passagem inferior que permita a travessia segura de veículos, eliminando riscos e melhorando a fluidez do tráfego na região. Atualmente, o local registra grande movimentação, o que gera preocupação tanto para motoristas quanto para moradores próximos.

De acordo com o prefeito, o diálogo com a concessionária é fundamental para avançar no projeto. “Estamos buscando essa parceria com a Rumo para encontrar uma solução definitiva para o trevo da Panela de Pedra. É uma obra importante, que vai trazer mais segurança e mobilidade para nossa população”, destacou.

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O ponto onde a Prefeitura quer construir a nova passagem é bastante movimentado porque é utilizado como acesso à BR-369, servindo de caminho para muitos municípios da região e com fluxo intenso de veículos leves e também caminhões. Em menos de três meses, três acidentes foram registrados no local, incluindo um envolvendo uma ambulância, que resultou em morte. O último sinistro aconteceu na terça-feira (5), deixando um motorista ferido.

Durante a reunião, foram discutidos aspectos técnicos, operacionais e a necessidade de alinhamento entre o município e a empresa responsável pela ferrovia. A iniciativa, segundo o Executivo, faz parte de um conjunto de ações da Prefeitura voltadas à melhoria da infraestrutura urbana e à prevenção de acidentes.


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Jandaia do Sul quer trincheira para acabar com acidentes envolvendo trens
AutorReunião realizada na quarta-feira (06) em Curitiba - Foto: Divulgação


Municipalização de trecho urbano da BR-376

Outro projeto do prefeito que segue em tratativas junto à Polícia Rodoviária Federal (PRF) é a municipalização do trecho urbano da BR-376 que passa pela cidade. Após a viabilização do contorno, que passou a receber o fluxo pesado, a intenção da Prefeitura é ter maior autonomia para realizar intervenções na via, incluindo melhorias na mobilidade urbana, reforço da sinalização e ações voltadas à segurança viária.

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