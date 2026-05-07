Jandaia do Sul quer trincheira para acabar com acidentes envolvendo trens
Prefeitura propõe a construção no trevo conhecido como "Panela de Pedra"; saiba mais
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
O prefeito de Jandaia do Sul, Ditão Pupio (MDB), apresentou na manhã desta quarta-feira (7), em Curitiba, um projeto de melhorias nas passagens de nível do município a representantes da concessionária Rumo Logística. O encontro teve como pauta principal a viabilização de uma trincheira no trevo conhecido como "Panela de Pedra", um dos pontos considerados mais críticos para o trânsito na cidade e palco de constantes acidentes.
-LEIA MAIS: Homem é preso em flagrante por violência doméstica em Jandaia do Sul
A reunião contou com a participação da equipe da Rumo Logística, representada pelo engenheiro Ricardo Assumpção, além do assessor da Casa Civil, Miltinho Pupio.
Segundo Ditão, a proposta da administração municipal é construir uma passagem inferior que permita a travessia segura de veículos, eliminando riscos e melhorando a fluidez do tráfego na região. Atualmente, o local registra grande movimentação, o que gera preocupação tanto para motoristas quanto para moradores próximos.
De acordo com o prefeito, o diálogo com a concessionária é fundamental para avançar no projeto. “Estamos buscando essa parceria com a Rumo para encontrar uma solução definitiva para o trevo da Panela de Pedra. É uma obra importante, que vai trazer mais segurança e mobilidade para nossa população”, destacou.
O ponto onde a Prefeitura quer construir a nova passagem é bastante movimentado porque é utilizado como acesso à BR-369, servindo de caminho para muitos municípios da região e com fluxo intenso de veículos leves e também caminhões. Em menos de três meses, três acidentes foram registrados no local, incluindo um envolvendo uma ambulância, que resultou em morte. O último sinistro aconteceu na terça-feira (5), deixando um motorista ferido.
Durante a reunião, foram discutidos aspectos técnicos, operacionais e a necessidade de alinhamento entre o município e a empresa responsável pela ferrovia. A iniciativa, segundo o Executivo, faz parte de um conjunto de ações da Prefeitura voltadas à melhoria da infraestrutura urbana e à prevenção de acidentes.
Municipalização de trecho urbano da BR-376
Outro projeto do prefeito que segue em tratativas junto à Polícia Rodoviária Federal (PRF) é a municipalização do trecho urbano da BR-376 que passa pela cidade. Após a viabilização do contorno, que passou a receber o fluxo pesado, a intenção da Prefeitura é ter maior autonomia para realizar intervenções na via, incluindo melhorias na mobilidade urbana, reforço da sinalização e ações voltadas à segurança viária.