Jandaia do Sul oferta curso de primeiros socorros para motociclistas

O projeto é uma parceria com o governo do Estado

Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí, será o primeiro município da região a receber um curso de primeiros socorros para motociclistas. Em parceria com o Governo do Paraná, o projeto "Motociclismo é Vida" é desenvolvido pela Defesa Civil do Estado, e visa capacitar os motociclistas em técnicas básicas para situações de emergência.

A iniciativa foi confirmada pelo socorrista Anderson, do Corpo de Bombeiros de Jandaia do Sul, para o Blog do Berimbau. Segundo o brigadista, a capacitação será ministrada por um profissional que virá de Curitiba e contará com instruções práticas.

O curso é aberto para toda a comunidade, e os interessados podem realizar as inscrições, por meio do endereço eletrônico (clique aqui), até às 12 horas do dia 16 de maio. As vagas são limitadas a 40 participantes, sendo que o ato de inscrição é gratuito.

Com uma carga horária de 7 horas e certificação de comprovação, a capacitação está revista para ocorrer no dia 27 de maio de 2023, das 9 às 16 horas, no auditório da ACEJAN, localizado na Avenida Getúlio Vargas n° 708 - 2º Piso - Jandaia do Sul.

fonte: Divulgação

