Jandaia do Sul lança segunda edição do Natal Luz

Na noite desta terça-feira (08/11), o prefeito Lauro Junior e seu vice, Fifa; o presidente da Câmara Municipal, João Paulo Bosio; a diretora do Departamento Municipal de Cultura, Crystiane Aparecida Martins Borba; e o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Jandaia do Sul (Acejan), Marcos Dario, lançam a segunda edição do Natal Luz, às 19 horas, no Auditório da Praça do Café.

Ao longo de duas semanas, os jandaienses contarão com programação variada incluindo espetáculos artísticos como “O Quebra Nozes” e “Noite de Natal”, cantata de Natal no prédio da Prefeitura, presépio vivo na igreja matriz e no Distrito São José, desfile na Avenida Getúlio Vargas e muito mais.

A abertura oficial será realizada no dia 03 de dezembro, na Praça do Café, com o espetáculo “Natal dos Desejos”, que contará com participação dos alunos das oficinas Dançarte, Circo Arte e da Tangará Produções Artísticas. A esperada chegada do Papai Noel abrilhantará ainda mais a noite.

Em comemoração ao aniversário de 70 anos da cidade, nos dias 09, 10 e 11 teremos shows com artistas locais para celebrar a data. Dia 09/12, show com Jeann e Julio, dia 10/12, show com Adilson e Adolfo e, dia 11/12, Cesar Marques e Rodrigo de Lucca. No dia 14 de dezembro, haverá um desfile especial de Natal na avenida Getúlio Vargas com a Tangará Produções Artísticas e uma Fanfarra Artística.

As crianças também poderão se divertir no tradicional Trenzinho do Papai Noel. A programação completa está disponível no site da Prefeitura: www.jandaiadosul.pr.gov.br/natalluz

Prêmios

Durante a cerimônia desta terça-feira também será lançada a campanha anual de premiação da Acejan. Comprando nas empresas participantes até 31 de dezembro, o consumidor poderá concorrer a um carro 0 km e a quatro vale-compras no valor de R$ 500 cada. O sorteio será realizado no dia 07 de janeiro.

Visibilidade aos talentos locais

A diretora do Departamento de Cultura, Crystiane Borba, comenta que os participantes das oficinas de dança, música, desenho, teatro e circo, promovidas pelo município, estão se preparando para o Natal Luz desde o início do ano. “Será uma grande oportunidade para valorizarmos os talentos de Jandaia do Sul. Ao todo, teremos aproximadamente 500 artistas envolvidos nas apresentações”, comemora.

“Além de ser uma oportunidade para darmos visibilidade aos talentos locais, o Natal Luz movimenta o comércio e o turismo na região. O foco do evento este ano é a decoração da cidade e os espetáculos de Natal. Estamos administrando os recursos municipais com responsabilidade para podermos ter as festividades de final de ano e, ao mesmo tempo, garantir obras importantes ao longo de 2023”, observa o prefeito Lauro Junior. Ele complementa ainda que o Natal Luz é uma iniciativa importante que abrilhanta a cidade, com foco no nascimento de Jesus, e também aquece a economia local.

