Jandaia do Sul lança projetos; assista às entrevistas

Continua após publicidade

A prefeitura de Jandaia do Sul realizou na tarde desta segunda-feira (19) a abertura de um curso de corte e costura, uma campanha de castração de animais e entrega de equipamentos de proteção individual à trabalhadores.



O início do curso de corte e costura, em parceria com o Senai, visa profissionalizar duas turmas em um período de 30 dias na Praça do Café. As aulas serão realizadas em uma carreta móvel durante o mês. “Ouvimos as pessoas do ramo da confecção e eles definiram por fazer o curso, quando serão formadas turmas de costura industrial”, acrescenta o prefeito Lauro Junior.

O outro evento, em parceria com a Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi), é o Castra Móvel, que irá realizar a castração de gatos e cachorros durante todo o ano, em três períodos. Nesta primeira etapa, serão castrados 100 animais, assim como em junho e no final do ano, totalizando 300 animais castrados. “O veículo ficará na Praça do Café por 15 dias e retorna em junho e no final do ano para finalizar os procedimentos”, explica.

Além dos dois eventos, foi feita a entrega de equipamentos de proteção individual para catadores de materiais recicláveis de Jandaia do Sul, devido à pandemia do novo coronavírus. O evento aconteceu na associação dos trabalhadores da área e contou com a presença de representantes da classe.

Rose Daldoso presidente da ONG Anjos de quatro patas fala sobre projeto em Jandaia do Sul:

tnonline

Prefeito de Jandaia do Sul fala sobre abertura de cursos:

tnonline