Jandaia do Sul lança programa de reabilitação pós covid-19

A partir da próxima segunda-feira (28), o Departamento de Saúde de Jandaia do Sul irá lançar um programa de reabilitação pós covid-19. O programa visa a qualidade de vida, o bem-estar e a recuperação completa dos jandaienses que contraíram o vírus.

Neste programa, o paciente, ao receber alta da internação, passa por uma avaliação médica no CTC (Centro de Tratamento da COVID-19) e, dependendo do caso, recebe o direcionamento para nutricionistas, psicólogos e fisioterapeutas que atenderão no local. “A Covid-19 é uma doença que exige, em alguns casos, um cuidado multidisciplinar para a completa recuperação do paciente. Cuidar da saúde do jandaiense tem sido nossa prioridade e não medimos esforços para melhorar nosso atendimento e estrutura cada dia mais”, afirma Tadeu Rocco, diretor do Departamento de Saúde.

Para mais informações sobre o Programa de Reabilitação Pós-Covid-19, procure o CTC ou ligue para o Disk Covid-19: (43) 9-8447-9094.