Jandaia do Sul: jovem baleado em festa morre no hospital

Um rapaz, de 20 anos, que foi baleado em uma festa ocorrida nas dependências de uma chácara localizada no Parque Industrial de Jandaia do Sul, Paraná, morreu no hospital. A vítima, identificada como Lucas Kaynan Cardoso da Silva, estava internada desde a madrugada de domingo (13) após ter sido baleada no rosto.

Duas mulheres também foram vítimas de disparos de arma de fogo, porém, se encontram fora de perigo.

A princípio, Lucas seria morador de Mandaguari. O caso será investigado pela Polícia Civil (PC).



A ocorrência

A Polícia Militar (PM) de Jandaia do Sul foi acionada durante a madrugada deste domingo (13) para fazer a segurança de médicos e enfermeiros que atendiam a três jovens baleados durante uma festa em uma chácara, tendo em vista tumulto de amigos e familiares das vítimas no local. A situação foi registrada por volta da 01h46 da manhã.

Segundo consta no boletim de ocorrências, os jovens, duas mulheres e um homem, teriam sido baleados durante uma festa que acontecia em uma chácara no Parque Industrial, local que seria conhecido em Jandaia. Ainda não se sabe porque os disparos aconteceram. Uma das mulheres foi atingida no braço direito, a outra foi atingida na perna esquerda e o rapaz, com um tiro no rosto. Durante o atendimento da PM, a situação médica das vítimas ainda estava em observação.

Ainda de acordo com a PM, as vítimas foram socorridas no local e encaminhadas ao PAM de Jandaia do Sul por terceiros, tendo sido a polícia informada do fato e deslocado até o hospital, onde realiza o levantamento de informações a respeito do fato.

Uma testemunha informou aos policias que três homens, que são de Jandaia do Sul, teriam efetuado os disparos, um deles loiro, branco, com tatuagem no pescoço. Porém, até o momento, o autor dos disparos é desconhecido.

Mais disparos

Ainda em Jandaia do Sul, por volta das 04h20 da manhã, a PM foi acionada para atender uma outra ocorrência de disparo de arma de fogo, desta vez, sem vítimas.

Segundo o boletim de ocorrências, um homem que dirigia uma caminhonete Hillux de cor branca, teria feito disparos de arma de fogo em uma festa, com várias pessoas no local, porém, quando a equipe chegou no referido endereço, não havia mais a festa e nem foi localizado o autor dos disparos.