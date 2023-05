Jandaia do Sul investiga morte suspeita por dengue

Da Redação

Doença é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti

O Departamento Municipal de Saúde de Jandaia do Sul, no norte do Paraná, investiga uma morte suspeita por dengue de uma mulher de 62 anos ocorrida nesta quarta-feira (17). De acordo com informações apuradas junto a Vigilância Epidemiológica do município, a paciente testou positivo para a doença e estava internada no Hospital da Providência, em Apucarana. Além disso, ela também tinha histórico de de hipertensão conforme consta no prontuário ambulatorial.

"Tivemos um óbito de uma paciente que estava hospitalizada por complicações da dengue. Mas vamos realizar o processo de investigação para confirmarmos a causa do óbito. Vamos receber o prontuário hospitalar para realizarmos esse processo de investigação", informou a coordenadora de vigilância epidemiológica, Isabel Garcia Giorgiani Moreno.

Jandaia do Sul está entre os oito municípios da área da 16ª Regional de Saúde em estado de epidemia. Último informe epidemiológico divulgado na terça-feira (16) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) trouxe 202 casos confirmados da doença no município e 9 em investigação no ano epidemiológico iniciado em julho de 2022. No total o município registrou 359 notificações.

Também estão em epidemia: Bom Sucesso, Borrazópolis, Faxinal, Kaloré, Novo Itacolomi, Sabáudia e São Pedro do Ivaí.

