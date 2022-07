Jandaia do Sul integra lista das 500 cidades mais sustentáveis do País

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Jandaia do Sul se destacou na ODS “Indústria, Inovação e Infraestrutura”

Jandaia do Sul está entre os 500 municípios brasileiros e os 43 do Paraná mais sustentáveis. É o que mostra o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades (IDSC), ferramenta do Instituto Cidades Sustentáveis, divulgado nesta sexta-feira (8).

continua após publicidade .

O levantamento analisa o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU). Os municípios são analisados em uma pontuação que mede o progresso total para o cumprimento dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que varia de 0 a 100.

Jandaia do Sul ficou na 447ª posição, com 56,4 pontos. Dos 17 objetivos, o município atingiu 100% a ODS “Indústria, Inovação e Infraestrutura”, que trata da promoção de uma “industrialização inclusiva e sustentável” e na inovação. O município se destacou também nos objetivos “Saúde e bem-estar”, “Educação de qualidade” e “Cidades e comunidades sustentáveis”.

continua após publicidade .

O prefeito Lauro Junior (União Brasil) comemorou o resultado. "O desempenho de Jandaia do Sul nesse levantamento mostra que estamos no caminho certo, colocando em prática ações que buscam uma cidade mais inteligente, sustentável, desenvolvida e acolhedora", disse. Lauro Junior, no entanto, afirma que essas ações precisam ser realizadas de forma conjunta por todos os prefeitos. "Temos que pisar no acelerador nessas ações, mas não de forma isolada, mas sim compartilhada pelos municípios. Dessa forma, todos vão figurar bem no ranking", pondera.

Ele lembrou da viagem recente feita por uma comitiva de prefeitos a Genebra, na Suíça. Lauro Junior integrou o grupo de administradores que conheceu a sede da Organização das Nações Unidas (ONU), dentro de um convênio internacional que visa a formação de gestores públicos e a captação de recursos para ações de desenvolvimento sustentável.

O prefeito de Jandaia do Sul também destacou o projeto criado pelo governo estadual, a Universidade dos Prefeitos, que agora irá atender também os vereadores. "É importante que todos os prefeitos participem para que possamos alcançar esse desenvolvimento em âmbito estadual".

continua após publicidade .

No Paraná, a cidade com maior destaque na implementação dos ODS foi São Jorge do Ivaí, no Noroeste do Estado, ocupando a 29ª posição no ranking, com 62,23 pontos. Curitiba ficou na posição 104, com nota 60,12; Maringá chegou ao posto 102 (nota 60,21) e Londrina ocupa a posição 120 (nota 59,90).

O Paraná utiliza os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável como guia para melhorar as áreas da saúde, educação e segurança, além de diminuir a desigualdade social entre diferentes partes do território. Os ODS compõem a Agenda 2030 – uma agenda de desenvolvimento proposta pela ONU em 2015 para guiar boas práticas dos países para os próximos 15 anos.

O Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades – Brasil (IDSC-Br) avaliou os avanços e desafios de todas as 5.570 cidades do País. Ele é fruto de uma parceria entre o Instituto Cidades Sustentáveis, entidade que estimula a melhoria da qualidade de vida nas cidades brasileiras, e a SDSN (UN Sustainable Development Solution Network), iniciativa que nasceu dentro da própria ONU para mobilizar conhecimentos técnicos e científicos no apoio de soluções em escalas locais, nacionais e globais.

Siga o TNOnline no Google News