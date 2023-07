Jandaia do Sul garante recursos para atendimentos em hospital

Reunião que garantiu repasse de verbas ao hospital contou com a presença do secretário da saúde, Beto Preto

O prefeito de Jandaia do Sul, Lauro Junior (União Brasil), anunciou nesta terça-feira (4) que chegou a um acordo com o Hospital Nossa Senhora de Fátima, do município, para garantir a manutenção dos atendimentos via Serviço Único de Saúde (SUS). Havia um impasse nos valores repassados ao estabelecimento de saúde, que foi agora superado, segundo o prefeito.

A confirmação ocorreu após uma reunião com o secretário da Saúde, Beto Preto, em Curitiba. Além do prefeito, o encontro contou com a presença de representantes do Hospital Nossa Senhora de Fátima e também de vereadores do município.

Lauro Junior afirmou ainda que, além do fechamento de um convênio, a reunião serviu também para buscar parcerias para melhorar outros aspectos referentes ao hospital.

“Chegamos a um consenso entre o município, Câmara de Vereadores e governo do Estado, através da Secretaria de Saúde. Não somente fechamos um convênio, como também estamos buscando essa parceria para ampliar o número de atendimentos, de consultas e de cirurgias através do SUS”, afirmou o prefeito.

Segundo Lauro Junior, foi estabelecido o repasse de R$ 150 mil para o segundo semestre de 2023 e também de R$ 225 mil para todo o ano de 2024.Os valores estão previstos em projeto que será encaminhado para a Câmara. De acordo com ele, os vereadores já sinalizaram pela aprovação.

Durante a reunião, o secretário de saúde, Beto Preto, destacou o trabalho de reaproximação entre o município e o Hospital Nossa Senhora de Fátima para garantir a manutenção do atendimento.

“Com esse trabalho, tenho certeza que vamos continuar com as portas abertas no hospital e, principalmente, atendendo os paranaenses que moram em Jandaia do Sul e cidades que se utilizam dos serviços”, disse.

Beto Preto lembrou que, na semana passa, o governo do Paraná fez uma majoração na tabela do SUS para internações de urgência e emergência. “Vamos continuar trabalhando no Opera Paraná 2 para que os hospitais possam trabalhar com um pouco mais de margem para atender também cirurgias eletivas que ficaram na espera por conta da pandemia”, disse.

