Jandaia do Sul garante pacote de investimentos de R$ 33 milhões
Os recursos incluem pavimentação de estradas rurais, obras, aquisição de veículos e investimentos na área da saúde
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O governador Carlos Massa Ratinho Junior confirmou nesta segunda-feira (1º) a liberação de mais de R$ 33 milhões para projetos e obras em Jandaia do Sul. A liberação integra um pacote de R$ 453,4 milhões para 11 municípios paranaenses.
Os recursos contemplam obras e projetos em diferentes fases de execução, incluindo empreendimentos já em andamento, contratos em homologação, licitações autorizadas e investimentos que aguardam etapas administrativas para início das obras.
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Ratinho Junior afirmou que os investimentos são liberados à medida que os municípios concluem os projetos e avançam nas etapas técnicas necessárias. "Conforme os municípios vão deixando os projetos prontos, o Governo vai autorizando o início das obras e as licitações. São projetos que vão desde estradas rurais pavimentadas até escolas, unidades de saúde e obras de infraestrutura urbana. É um momento muito bom que o Paraná vive, com capacidade financeira para fazer investimentos em todas as regiões do Estado”, pontuou.
Em Jandaia do Sul, os recursos incluem pavimentação de estradas rurais, obras, aquisição de veículos e investimentos na área da saúde.
Segundo o governador, o pacote inclui investimentos em várias frentes. “Aqui tem entrega de veículos, estradas rurais que estamos licitando, obras importantes como estrada do Humaitá, a estrada Velha para Marumbi, além do Pronto Atendimento Municipal que já está em andamento, o fisiocentro, que é um centro de fisioterapia. É muita coisa, infraestrutura que transforma”, comenta o governador, que gravou um vídeo junto do prefeito Ditão Pupio.
“Já sou prefeito em terceiro mandato e nunca teve um governador que investiu tanto em Jandaia do Sul”, comentou Ditão, destacando que o município sempre teve as portas abertas no Palácio Iguaçu.
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