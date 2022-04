Da Redação

Jandaia do Sul entrega ovos de Páscoa para Rede Municipal de Ensino

Na manhã desta terça-feira (12), o prefeito da cidade de Jandaia do Sul, Lauro Junior, acompanhado pela primeira dama, Stella Silva, e o vice-prefeito, Fifa, estiveram com a equipe do Departamento de Educação entregando ovos de Páscoa aos alunos da Rede Municipal de Ensino.

O evento aconteceu no Auditório Municipal Professor Lourenço Ildefonso da Silva, onde os alunos assistiram apresentações sobre o verdadeiro significado da Páscoa e receberam seus ovos com a presença do coelhinho.

"Após dois anos de pandemia, ver o auditório cheio de crianças se divertindo nos devolve a esperança de dias melhores", diz o prefeito Lauro Junior.



A Câmara de Vereadores foi representada no evento pelos vereadores, Adenilson Vicente, Bruno Cavassani, Claudio Taparo, José Ranzani e Welton Pinheiro.





Fonte: Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul.