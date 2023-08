Jandaia do Sul entrega equipamentos de proteção individual para Samu

O Prefeito Lauro Junior acompanhado da Diretora do Departamento de Saúde Elza Maria Ferraz e do Diretor do Departamento de Indústria e Comércio Vitor Hashimoto estiveram nesta segunda-feira (7), fazendo a entrega de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para os atendentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A Administração Municipal adquiriu os equipamentos com recursos próprios, materiais esses que serão essenciais para o atendimento de emergências médicas e salvamento de vidas na cidade.

Os equipamentos entregues foram: macacão, óculos de proteção, bonés, camisetas e botas com esses equipamentos, os servidores terão melhores condições de trabalho, garantindo mais segurança e qualidade no atendimento prestado pelo serviço à população de Jandaia do Sul.

