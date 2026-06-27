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INVESTIMENTO

Jandaia do Sul entrega complexo esportivo Meu Campinho no Distrito São José

O novo espaço foi implantado por meio de parceria entre o Município e o Governo do Estado

Escrito por Da Redação
Publicado em 27.06.2026, 17:27:25 Editado em 27.06.2026, 17:27:18
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Jandaia do Sul entrega complexo esportivo Meu Campinho no Distrito São José
Autor Meu Caminho no Distrito São José - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Jandaia do Sul entregou, na manhã deste sábado (27), o complexo esportivo Meu Campinho no Distrito São José. O novo espaço foi implantado por meio de parceria entre o Município e o Governo do Estado, com investimento aproximado de R$ 600 mil, oferecendo à comunidade uma estrutura completa para a prática de esportes, lazer e convivência.

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O complexo conta com campo de grama sintética, mini pista de caminhada, playground e academia ao ar livre, proporcionando um ambiente agradável e seguro para crianças, jovens, adultos e idosos.

Durante a cerimônia de entrega, o prefeito Ditão Pupio destacou a importância da obra para o distrito. "O Campinho ficou muito bem feito e é a primeira obra da nossa administração entregue aqui no Distrito São José. É um espaço pensado para as famílias, especialmente para as crianças. Pedimos à população que nos ajude a preservar este patrimônio, para que ele possa ser aproveitado por muitos anos", afirmou.


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Jandaia do Sul entrega complexo esportivo Meu Campinho no Distrito São José
AutorSolenidade ocorreu neste sábado - Foto: Reprodução

NOVOS INVESTIMENTOS A CAMINHO

Na ocasião, o prefeito também anunciou novos investimentos na área de esporte e lazer. Segundo ele, a administração municipal já trabalha na elaboração do processo licitatório para a reforma das arenas esportivas localizadas nos bairros Guadalajara e Estação Ferroviária, que necessitam de manutenção.

Além disso, informou que outras duas unidades do programa Meu Campinho serão implantadas no município, uma no bairro Nova Jandaia, nas proximidades da Casa da Cultura, e outra no Jardim das Araucárias, ampliando os espaços públicos destinados à prática esportiva e à qualidade de vida da população.

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