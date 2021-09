Jandaia do Sul entrega cartões do Auxílio Emergencial; veja

Da Redação

Jandaia do Sul entregou na manhã desta terça-feira (21), os cartões do programa Auxílio Emergencial para o setor de eventos e do Bolsa Jandaia para beneficiários do Bolsa Família. O evento aconteceu no Auditório Municipal Professor Lourenço Ildefonso da Silva, na Praça do Café.

Os programas devem beneficiar em média 800 famílias do município. São 650 pessoas que receberão R$ 400 do Bolsa Jandaia e 130 pessoas que trabalham com eventos que receberão valores entre R$800 a R$2.500.

“Quase meio milhão de reais investido em quase 800 famílias que vão gastar esse dinheiro dentro do comercio de Jandaia do Sul, além de ajudar essas pessoas movimentamos a economia local, isso vai fazer o dinheiro girar, ” destaca o prefeito Lauro Junior.

O prefeito explicou que foram mais de 30 empresas de Jandaia cadastradas que vão receber os valores através do cartão. O benefício terá uma parcela única, os R$ 456.500 já foi depositado, e o beneficiário terá a liberdade de gastar a qualquer momento da forma que achar melhor, até o crédito acabar.

“Esse recurso é devido a pandemia, é um recurso próprio do município, um recurso livre, que devido a esse momento crítico que vivemos fizemos o programa. Porém tivemos a chuva de pedra no dia 8 de setembro, que foi mais uma calamidade em Jandaia do Sul, então esse benefício veio em um momento muito oportuno, ” observa Lauro Junior.



A decoradora Eliandra da Costa Santos, 46 anos falou sobre a importância de receber o benefício neste momento que o setor começa a retomar aos poucos.

“A ajuda está sendo muito bem-vinda, nós passamos por muitas dificuldades ninguém esperava passar por tudo que passou, e existe a questão econômica do País que a gente está enfrentando ainda mais, só que com o diferencial que a gente não tem eventos, a gente não tem de onde tirar recurso. As festas estão sendo liberadas aos poucos, algumas com restrições mais severas, outras menos, só que ainda não está como estava antes. As pessoas hoje têm, um pouco mais de receio de fazer festa, o evento não está normal ainda, nosso setor não voltou ao normal, então é uma ajuda muito grande”, conta a decoradora.

ASSISTA:

Jandaia do Sul entrega cartões do Auxílio Emergencial; veja - Vídeo por: Reprodução

Por Lis Kato