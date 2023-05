Jandaia do Sul entra em estado de epidemia com 151 casos

Da Redação

Jandaia do Sul soma 151 casos da doença

Jandaia do Sul, norte do Paraná, é o 6º município da área da 16ª Regional de Saúde (RS) a entrar em epidemia de dengue. Boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nesta terça-feira (2) aponta 151 casos da doença confirmado no município no ano epidemiológico iniciado em agosto de 2022. São 254 notificações com 92 casos descartados e 8 em investigação.

A coordenadora de vigilância epidemiológica, Isabel Garcia Giorgiani Moreno, explica que o critério para decretar estado de epidemia se baseia nas seis últimas semanas epidemiológicas, em comparação ao período anterior. Segundo ela, o município apresentou aumento nos casos de dengue sobretudo no fim de março e início de abril, época em que foram registrados vários dias de chuva com temperaturas elevadas, favorecendo a reprodução do mosquito Aedes aegypti.

Para conter a proliferação da dengue o município intensificou as ações. Entre elas está a coleta de descarte de entulhos com datas programadas para o ano inteiro. Além disso, o município realiza atividades educativas nas escolas municipais trabalhando a parte da conscientização sobre a doença com crianças e adolescentes. Os agentes de endemia também realizam visitas domiciliares e em pontos estratégicos como borracharias, ferro velho, almoxarifado, com bloqueio mecânico para a eliminação de criadouros. Esse trabalho é realizado a cada 15 dias.

De acordo com a coordenadora o município ainda possui inseticida e aplica em locais estratégicos, como região onde há escolas, asilo e Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) até porque o produto está em falta em todo o Brasil. A previsão do Ministério da Saúde é que o produto chegue na primeira quinzena de maio.

“É importante frisar que o inseticida não é a solução do problema. Ele ajuda a resolver o problema no momento da epidemia, porém não é a solução. A gente depende da parceria de outros setores para trabalharmos juntos e da colaboração da população”, assinala.

Com 17 municípios, a 16ª RS tem seis municípios em epidemia. Os outros são Bom Sucesso, Faxinal; Sabáudia, São Pedro do Ivaí e Novo Itacolomi.

