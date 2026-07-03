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CAPACITAÇÃO

Jandaia do Sul encerra Curso de Panificação e Confeitaria do Qualifica Paraná

Parceria entre Prefeitura, Senai, APMI e Governo do Estado capacitou cerca de 40 alunos

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.07.2026, 20:12:27 Editado em 03.07.2026, 20:12:20
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Jandaia do Sul encerra Curso de Panificação e Confeitaria do Qualifica Paraná
Autor A carga horária do curso foi de aproximadamente 96 horas - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Jandaia do Sul (PR), em parceria com a APMI, o Senai e o Governo do Estado do Paraná, por meio do Programa Qualifica Paraná, realizou o encerramento do Curso de Técnicas de Panificação e Confeitaria. A capacitação foi desenvolvida na carreta-escola do programa, instalada no município, proporcionando qualificação profissional gratuita à população.

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Com carga horária de aproximadamente 96 horas, o curso reuniu cerca de 40 alunos, que participaram de aulas teóricas e práticas ministradas por instrutores do Senai. Durante a formação, os participantes aprenderam técnicas de panificação e confeitaria, produção de pães, massas, bolos, doces, salgados, pizzas, recheios, decoração, boas práticas de manipulação de alimentos e noções de empreendedorismo, ampliando as oportunidades de inserção no mercado de trabalho e geração de renda.

A iniciativa integra as ações de qualificação profissional promovidas pela administração municipal, fortalecendo a capacitação da mão de obra local e incentivando o desenvolvimento econômico.

A Prefeitura de Jandaia do Sul destaca a importância das parcerias com o Governo do Estado, Senai e APMI para oferecer cursos gratuitos que contribuem para a formação profissional, o empreendedorismo e a criação de novas oportunidades para a população.

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capacitação profissional Desenvolvimento ecônomico Educação a Distância EMPREENDEDORISMO Panificação e Confeitaria Qualifica Paraná
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