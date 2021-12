Da Redação

Jandaia do Sul deve registrar máxima de 33ºC nesta terça

Jandaia do Sul amanheceu com sol entre nuvens nesta terça-feira (21) e registrou mínima de 18ºC. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a terça-feira será semelhante aos dias anteriores. A máxima prevista é de 33ºC.

Ainda conforme o Simepar, a estabilidade predomina no município, sendo assim, não há previsão de chuva.

A disponibilidade de calor e umidade favorecem a formação de áreas de instabilidade especialmente no interior do estado. Nas regiões oeste, sudoeste e centro-sul, o sol predomina durante a manhã, mas à tarde há previsão pancadas de chuva isolada. No leste, o céu varia entre parcialmente nublado e nublado, com pancadas de chuvas isoladas no período da tarde. No norte do estado o tempo segue um pouco mais seco.