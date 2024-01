Jandaia do Sul confirma 473 casos de dengue e decreta epidemia

O município conta com cinco ciclos do "fumacê"; com previsão de dois adicionais

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, através do Departamento de Saúde e Setor de Vigilância Epidemiológica, no período de agosto de 2023 até o dia 03 de janeiro de 2024, registrou 749 notificações de casos suspeitos de dengue e 473 resultados positivos. Diante dos dados, o município decretou situação de epidemia.

Para combater o mosquito Aedes aegypti, as equipes de endemias têm realizado visitas domiciliares para orientar e notificar a população. Ações de limpeza, em parceria com o setor de limpeza pública, vistorias em pontos estratégicos, bloqueio mecânico para eliminação de criadouros e pulverização com uso de inseticida com bomba costal nas localidades que iniciaram os casos positivos também estão nos planos de ação.

Além disso, está sendo realizado cinco ciclos de "fumacê" (inseticida), através da 16ª Regional de Saúde, com previsão para ser realizado mais dois ciclos adicionais.

A administração municipal frisa que o combate à dengue é um compromisso e responsabilidade de toda a população. "Com atitudes simples e responsáveis, cada um pode fazer a sua parte. Não acumulando lixo nos quintais, verificando se não tem algum recipiente que possa armazenar água e vir a se tornar um criadouro do mosquito, manter as caixas de água vedadas, dentre tantos outros cuidados que podem evitar a proliferação do mosquito", orienta.

