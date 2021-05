Jandaia do Sul confirma 2 óbitos e 32 novos casos de Covid

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A saúde de Jandaia do Sul confirmou que mais duas pessoas morreram por Covid-19. Agora o município soma 62 óbitos pela doença.

Uma idosa de 65 anos que apresentava hipertensão, diabetes e estava no Hospital no Nossa Senhora de Fátima em Jandaia do Sul, não resistiu às complicações.

A outra vítima é um homem de 50 anos, que não apresentava comodidade e estava internado no Hospital no Nossa Senhora de Fátima em Jandaia do Sul.

Ainda nesta segunda-feira (31), foram 32 novos diagnósticos. Jandaia do Sul totaliza 2.711 casos confirmados sendo que 2.366 pessoas já estão curadas.