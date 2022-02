Da Redação

Jandaia do Sul comunica alteração no horário de atendimento

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul comunica, nesta sexta-feira (18), que o setor de almoxarifado da cidade passará a sofrer com mudanças no horário de atendimento.

continua após publicidade .

A decisão foi tomada, pelo fato de que os servidores que o compõe, desde a equipe administrativa até a operacional, testaram positivo para a Covid-19.

A Prefeitura do município pede encarecidamente a compreensão de todos até que a normalização do atendimento possa correr de forma segura.