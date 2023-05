Jandaia do Sul cobra acesso alternativo à Estrada do Barro Preto

Da Redação

A Prefeitura de Jandaia do Sul está cobrando mudanças no projeto de construção do contorno rodoviário na altura do trevo de acesso à Estrada Barro Preto e ao Parque de Exposições, na saída para Maringá. Desde novembro do ano passado, o trecho foi interditado pela Viapar para a realização de obras, que incluem a construção de um viaduto no local.



A administração municipal foi procurada por donos de chácaras, moradores de um condomínio residencial localizado nas imediações e também por empresários do Parque Industrial Domingos Massa, que utilizavam o trevo. Eles reclamam da falta de um acesso alternativo.

Para chegar à estrada Barro Preto, ao Parque de Exposições e também à Sociedade Rural, os motoristas precisam seguir pela BR-376, no sentido Mandaguari, por cerca de 900 metros, onde fica o acesso principal ao Parque Industrial. Para realizar o percurso inverso, em direção ao centro de Jandaia do Sul, é preciso fazer o retorno pela rodovia já em Mandaguari.

Dono de uma chácara nas imediações, o aposentado Ermelindo Marcomini, 80 anos, reclama da “volta” que os moradores precisam dar para chegar às suas propriedades ou para se locomover até o centro de Jandaia do Sul. “Para ir à cidade dava 2 km, agora está dando 6 km”, afirma. Ele assinala que os moradores da região estão estudando uma ação judicial contra a Viapar. “A obra é importante, mas não pode prejudicar a população”, diz.

O prefeito Lauro Junior (União) afirma que a prefeitura foi procurada pelos moradores e, por isso, convocou engenheiros da Viapar para uma reunião. “O contorno é uma obra valiosa para Jandaia do Sul, mas é preciso rever essa limitação nos acessos à Estrada Barra Preto e à própria cidade”, afirma.

O vice-prefeito Dionísio Costa Alves (Podemos), o popular Fifa, acompanhou as reuniões realizadas com os engenheiros. Segundo ele, o projeto que está sendo colocado em prática não é funcional. Fifa assinala que muitos produtores rurais utilizam o trecho para o escoamento da safra e terão de passar pelo meio do Parque Industrial, o que é inviável. O problema, conforme o vice-prefeito, não é temporário, pois o projeto quando concluído não prevê a reabertura do acesso.

“Estamos aguardando o envio, por parte da Viapar, de todos os projetos da obra para que a gente possa encontrar uma solução”, afirma. Além da Estrada do Barro Preto, o trevo é utilizado pelos motoristas que seguem em direção aos municípios de Lunardelli, Bom Sucesso, São Pedro do Ivaí e Marumbi, no Vale do Ivaí, além do próprio centro de Jandaia do Sul para quem vem de Mandaguari e Maringá. A Viapar informou que não irá se manifestar sobre o assunto.

Por Fernando Klein

