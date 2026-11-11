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PROGRAMAÇÃO DE DEZEMBRO

Jandaia do Sul cancela festa de 74 anos diante da previsão de chuvas

Programação estava prevista para dezembro, mês em que Simepar prevê chuvas acima da média no Paraná

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Jandaia do Sul cancela festa de 74 anos diante da previsão de chuvas
Autor Comunicado da Prefeitura de Jandaia do Sul - Foto: Reprodução

A Prefeitura de Jandaia do Sul informou nesta terça-feira (10) que não realizará, neste ano, as festividades comemorativas pelos 74 anos do município, que estavam previstas para o mês de dezembro. A decisão foi tomada de forma preventiva diante do cenário de instabilidade climática previsto para as próximas semanas.

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De acordo com as previsões do Simepar, o Paraná permanece sob influência do El Niño, com expectativa de volumes de chuva acima da média até dezembro e possibilidade de episódios de tempo severo. O cenário exige atenção especial principalmente em eventos de grande porte realizados ao ar livre, que dependem de estruturas temporárias e concentração de público.

Segundo a Administração Municipal, a realização de uma festa desse porte exige planejamento antecipado e envolve investimento significativo na contratação de shows, palco, som, iluminação, segurança, banheiros, equipes de apoio e demais estruturas. Além dos procedimentos administrativos e licitatórios, muitos serviços precisam ser contratados com antecedência, o que torna uma eventual suspensão próxima à data do evento mais complexa e pode gerar custos e compromissos já assumidos.

Diante desse cenário, a Prefeitura optou por tomar a decisão antecipadamente, priorizando a segurança da população, dos trabalhadores e profissionais envolvidos, além da responsabilidade na aplicação dos recursos públicos. A instabilidade climática também tem levado outros municípios paranaenses a rever ou suspender programações festivas previstas para os últimos meses do ano.

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O prefeito Ditão Pupio explicou que a decisão considera tanto a segurança quanto a responsabilidade com os recursos municipais. “Sabemos o quanto as festividades de aniversário são importantes para a nossa cidade e também gostaríamos muito de fazer. Mas uma festa como a nossa envolve um investimento alto e toda uma estrutura contratada com antecedência. Com esse período de muita instabilidade, existe o risco de investir e uma chuva forte colocar tudo a perder. Temos acompanhado o cenário em toda a região e precisamos agir com responsabilidade. Neste momento, entendemos que tomar essa decisão antecipadamente é o caminho mais seguro para todos”, afirmou.

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CHUVAS El Niño festa cancelada jandaia do sul segurança
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