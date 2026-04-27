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SAÚDE

Jandaia do Sul autoriza início das obras do novo Pronto Atendimento Municipal (PAM)

Unidade de saúde será erguida na Avenida Antônio Guaita; projeto viabilizado junto ao Governo do Paraná prevê estrutura moderna e acessível

Escrito por Da Redação
Publicado em 27.04.2026, 17:59:53 Editado em 27.04.2026, 17:59:47
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Jandaia do Sul autoriza início das obras do novo Pronto Atendimento Municipal (PAM)
Autor O documento foi assinado nesta segunda-feira (27) - Foto: Divulgação

Na tarde desta segunda-feira (27), foi assinada a ordem de serviço para o início da construção do novo Pronto Atendimento Municipal (PAM) de Jandaia do Sul. O ato ocorreu na sala de reuniões da Prefeitura e marca oficialmente o início de uma das mais importantes obras da área da saúde no município.

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A obra será executada pela empresa Projecta – Oficina de Projetos e Gerenciamento de Obras Ltda, vencedora do processo licitatório na modalidade concorrência eletrônica nº 01/2026. Com a emissão da ordem de serviço, a empresa está autorizada a iniciar os trabalhos imediatamente .

O investimento contratado para a execução da obra é de R$ 4.940.900,00, com prazo de execução estimado em 300 dias. O empreendimento será viabilizado por meio do Termo de Adesão nº 25.126.137-7/2026, firmado com o Governo do Estado do Paraná, garantindo recursos para a construção da nova unidade de saúde.

O novo PAM será construído na Avenida Antônio Guaita, em região estratégica do município. A unidade contará com estrutura moderna e adequada às normas técnicas e sanitárias, incluindo recepção, triagem, consultórios médicos, salas de observação, leitos de estabilização, farmácia, áreas administrativas e espaços de apoio, com acessibilidade garantida .

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A construção da nova unidade tem como principal objetivo ampliar e qualificar os atendimentos de urgência e emergência em Jandaia do Sul. A iniciativa busca reduzir o tempo de espera, aumentar a capacidade de atendimento e oferecer melhores condições tanto para pacientes quanto para profissionais da saúde, diante do crescimento da demanda no município .

Estiveram presentes na assinatura o prefeito Ditão Pupio, o vice-prefeito Inei Heckert, o Diretor municipal de Saúde Valmir Oliveira, o Diretor de Obras João Maximiano, o diretor da 16ª Regional de Saúde Paulo Vital, a presidente da Câmara Municipal Adriana Jaime, além dos vereadores Donizeti Agrônomo, Michel Azevedo e Tadeu Rocco.

Durante o ato, as autoridades destacaram a importância do investimento para o fortalecimento da rede municipal de saúde, ressaltando que a nova estrutura representa um avanço significativo no atendimento à população.

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A obra do novo PAM integra o conjunto de ações da atual gestão voltadas à melhoria da infraestrutura pública e à ampliação dos serviços essenciais oferecidos à comunidade.


Jandaia do Sul autoriza início das obras do novo Pronto Atendimento Municipal (PAM)
AutorFoto: Divulgação


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