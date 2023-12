Jandaia do Sul assina contrato para início da reforma do PAM

O prefeito de Jandaia do Sul, Lauro Junior (União Brasil), assinou nesta semana contrato com a empresa vencedora da licitação para o início da reforma do Pronto Atendimento Municipal (PAM).

O valor global para a execução dos serviços é de R$ 1.069.883,72. Além da assinatura do contrato, foi emitida a ordem de serviço para o início das obras em janeiro de 2024. O prazo de conclusão é de 240 dias.

Segundo o prefeito, a reforma do PAM é uma das obras mais aguardadas pela população de Jandaia do Sul. Segundo ele, a reforma integra um pacote de R$ 32 milhões em obras e serviços que devem ser iniciados em 2024 no município.

O projeto prevê a troca de telhado, estruturas, janelas, pisos, portas, acessibilidade, pintura, sistemas hidráulico e elétrico, entre outras melhorias.

A assinatura do contrato contou com a presença dos vereadores Ranzani, João Paulo, Tadeu, Welton e Sergio de Lima, além da diretora do Departamento de Saúde, Elza Maria Ferraz, do diretor do Departamento de Obras e Serviços Municipais Luciano Lasperg e do representante da empresa N. J. de Oliveira Ltda, Nildo Joaquim de Oliveira.

